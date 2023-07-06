Bilecik'te TMO hububat alımına başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) hububat alımı başladı.

Yetiştirdikleri buğday ve arpaları biçtiren üreticiler, ürünlerini Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) getiriyor.

Burada TMO yetkililerince alınan numuneler, analiz edilerek ürünlerin kalitesi belirleniyor ve tartılarak Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın deposuna boşaltılıyor.

Hububat alımı sırasında Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen üreticilerle bir araya geldi.

Başkan Sevinen, gazetecilere yaptığı açıklamasında TMO'nun Bilecik'te buğday hasadı bitene kadar alım yapacağını söyledi.

TMO'nun buğdayı en yüksek fiyat 8 lira 25 kuruş, arpayı ise 7 liraya aldığını belirten Sevinen, "Geçtiğimiz yıl hükümetimiz 1 lira destek vermişti, bu yıl da desteklemeler devam ediyor" dedi.

Bilecik genelinde yaklaşık 100 bin ton buğday üretimi olduğunu aktaran Sevinen, "TMO yıl sonu itibarıyla buğday satış fiyatını da açıkladı. 9 lira 350 kuruş. Tüccarlar yıl sonunda TMO'dan 9 lira 350 kuruşa buğday alacak. Neden bugün TMO'nun aldığı fiyattan buğdayı almıyor ve çiftçimizin malını eziyor. Yazık, günah değil mi çiftçimize. Buğday nasıl üretiliyor. Bu demektir ki bu sene böyle yapılırsa bu çiftçi seneye buğday ekmeme durumuna gelir." diye konuştu.

TMO'nun Bilecik'te yer bulma konusunda sorun yaşadığını anlatan Başkan Sevinen, "Valimize, siyasilere ve yetkililere sesleniyorum. İlimize çok acil silo veya kuruluk tarzında bir yer yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak her yıl biz bu sıkıntıyı çekiyoruz." dedi.

Vezirhan beldesinden ürün getiren Halil Öksüzoğlu da AA muhabirine, yağışlardan dolayı beklentilerinin yüksek olduğunu ancak istedikleri verimi alamadıklarını belirtti.

Bu sene 20 dönüm alana buğday ektiğini anlatan Öksüzoğlu, "Dönüme yaklaşık 300-350 kilo buğday aldık. Yağmur yağmasına rağmen verim az" ifadelerini kullandı.