Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
BİLECİK (AA) - Bilecik'te saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nurettin Genç (71) idaresindeki saman balyası yüklü 11 AT 566 plakalı traktör, Gökpınar köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Sürücü Genç, devrilen römorkun altında kalarak hayatını kaybetti, römorktaki Osman K. ise hafif yaralandı.
Yaralı Osman K, çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.