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        Sakarya Nehri'ne düşen kamyonet çıkartıldı

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        Giriş: 07.07.2023 - 19:30
        Sakarya Nehri'ne düşen kamyonet çıkartıldı

        BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen kamyonet vinçle çıkartıldı.

        Ailesinin haberi olmadan 16 AOK 649 plakalı kamyoneti alan S.A. (17), arkadaşı Y.A. ile Camicedit Mahallesi Mezbaha mevkisinde seyir halindeyken, kamyonetle Sakarya Nehri'ne düştü. S.A. ve Y.A. kendi imkanlarıyla kamyonetten çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sakarya Nehri'nin debisinin yüksek olması nedeniyle araca bir süre müdahale edilemedi.

        Kocaeli'den gelen Özel Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, kamyonetin yaklaşık 25 metre sürüklendiğini tespit etti. Araç vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

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