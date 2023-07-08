Bilecik'te lavanta bahçesinde hasat yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Sakarya Havzası'nda oluşturulan lavanta bahçesinde belediye işçilerince hasat yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Lavanta Kokulu Teke Yöresi Projesi" kapsamında Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğince, Osmaneli ilçesinde Sakarya Havzası kıyısında belediye tarafından tahsis edilen 12 bin metrekarelik alanında lavanta üretiliyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, belediyenin hazırladığı ve yürüttüğü projelere, üniversite, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını dahil ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği ile bir araya gelerek Sakarya Nehri kıyısında lavanta bahçesi oluşturduklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Buradan elde ettiğimiz lavanta yağını sabun, esans ve kolonya üretiminde kullanarak yöresel ürünlerimizin sayısını artırıyoruz. Oluşturulan lavanta bahçesiyle belediye ve sivil toplum kuruluşlarının dayanışma örneğini de sergiliyoruz. Bir taraftan lavantanın görselliği var diğer taraftan hoş kokusu var ama en önemlisi turizmde satılabilir anlamında da kullanıyoruz."

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tesislerinde ve yöresel işleme merkezinde lavanta yağı elde ettiklerini belirten Şahin, "Aynı zamanda çevre il ve ilçelerimizden gelen lavantaların işlemesini de yapıyoruz. Hem kendi işimizi görürken hem de toplumsal anlamda çevremize destek oluyoruz." dedi.

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ve belediye işçileriyle hem iş gücünü değerlendirdiklerini hem de kadın el emeğini piyasaya kazandırdıklarını ifade eden Şahin, kadınların ekonomideki yerinin çok önemli olduğunu ve her ürüne kadınların büyük katkı sağladığını kaydetti.

Şahin, 18 bin metrekare alanın 6 bin metrekarelik kısmında kekik yetiştirdiklerini dile getirerek 12 bin metrekarelik alandan bu sezon 100 kilogram lavanta yağı elde edeceklerini sözlerine ekledi.