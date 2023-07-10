Bilecik'te refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İlhan Ö. yönetimindeki 11 EM 064 plakalı otomobil, Vezirhan-Bilecik kara yolu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Gülten Ö. (48), Ender Ö. (22), Merve Ö. (19) ve Melike Ö. (19) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.