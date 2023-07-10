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        Bilecik'te üretilen lavantalar ekonomiye kazandırılacak

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        Giriş: 10.07.2023 - 16:15
        Bilecik'te üretilen lavantalar ekonomiye kazandırılacak

        BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından refüjlere ekilen lavantalar, hasat edilerek sabun, kolonya, oda parfümü ve mum olarak üretime kazandırılacak.

        Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, örnek nitelikteki projeye imza attıklarını ve kentin orta refüjlerinde lavanta ektiklerini, güzel ve renkli şekliyle refüjleri süslediğini söyledi.

        Lavanta hasadını yaptıklarını ve numuneleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi laboratuvarlarında analizini gönderdiklerini aktaran Subaşı, şunları kaydetti:

        "Lavantalardan kolonya, oda parfümü, mum ve sabun üreteceğiz. Kadın kooperatifi üyeleri, ülkemizin her tarafına satışını yaparak, ilimizi tanıtmış olacaklar. Böylece hem şehrimizi tanıtacağız hem de hanımefendiler için gelir elde etmiş olacağız. Kadınlara destek olmayı seviyoruz. Aynı zamanda orta refüjlerimizde böyle su istemeyen, güzel görüntü oluşturan ve egzoz gazını emen güzel bitkileri de yetiştirmeyi de seviyoruz. Hem ilimiz güzelleşiyor hem yüzümüzdeki gülümseme çoğalıyor hem de kadınlarımıza destek oluyoruz."

        Subaşı, lavanta çiçeklerinden elde edilen sabun, kolonya, oda parfümü ve mumları ayrıca kenti ziyaret gelen konuklara hediye olarak da verdiklerini sözlerine ekledi.

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