Bilecik Valisi Kızılkaya şehit ailesini ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Hakkari'de vatani görevini yaparken 2016'da şehit düşen Osmanelili Osman Er'in ailesini ziyaret etti.

Er'in şehadet yıl dönümünde gerçekleşen ziyarette Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker yer aldı.

Vali Kızılkaya, ziyarette yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehidimiz Osman Er ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan uğruna, canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri devletimize emanettir. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarına borçluyuz. Devletimiz, vatan için canlarını feda edenlerin emanetine sahip çıkmaktadır. Şehitlerimizin ailelerinin sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri de üzüntümüzdür. Devlet olarak her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz."

Piyade Er Osman Er ve 4 silah arkadaşı Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Beyyurdu-Aktütün kara yolunda yol kontrolü yapan askerlerin geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.