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        Osmaneli de yaz spor okullarının açılışı yapıldı

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        Giriş: 11.07.2023 - 09:37
        Osmaneli de yaz spor okullarının açılışı yapıldı

        BİLECİK (AA) - Osmaneli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaneli Belediyesi tarafından organize edilen yaz spor okulları için açılış programı düzenlendi.

        Osmaneli Stadyumu'nda gerçekleştiren açılış töreninde konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, eğitim-öğretim dönemini tamamlayıp yaz dönemini spora ayıran öğrencilere teşekkür etti.

        Kaymakam Ünal, öğrencilerin sporla çok güzel bir hayata tutunacağını vurgulayarak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatilinde zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri için çeşitli branşlarda kursların açılmasını sağladık. Yaz okulu kurslarında yüzlerce öğrencimiz uzman eğitimciler eşliğinde katıldıkları branşların inceliklerini öğrenecek, doyasıya eğlenecekler." dedi.

        Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de yaz spor okullarında yüzlerce öğrencinin faydalanacağını söyledi.

        Başkan Şahin, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde yapılan çalışmalarla antrenörlerimiz nezaretinde atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, karate, satranç, tekvando, tenis, voleybol, gibi birçok branşlarında spor okullarında eğitimlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından sporcular tarafından gösteriler yapıldı, spor branşları tanıtıldı.

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