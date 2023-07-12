Bilecik'te hurda yüklü tır devrildi, 1 yaralı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mehmet K, yönetimindeki 11 AAT 612 plakalı hurda yüklü tır, Bilecik-Eskişehir kara yolunun tüneller mevkisinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpmanın etkisiyle tır, devrildi.
Kazada yaralanan Mehmet K, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.