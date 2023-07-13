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        Bilecik'te "Orman Okulu Projesi" gerçekleştirildi

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        Giriş: 13.07.2023 - 10:46
        Bilecik'te "Orman Okulu Projesi" gerçekleştirildi

        BİLECİK (AA)- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle başlatılan "Orman Okulu Projesi"ne katılan öğretmenlere, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kampta eğitim verildi.

        Osmaneli ilçesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Kamp Alanında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince Orman Okulu eğitiminde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri eğitimi verildi.

        Kamptaki eğitimler konusunda bilgi veren proje yöneticisi öğretim görevlisi Dr. Ahmet Koca "TÜBİTAK ve 2237 kapsamında desteklenen bir proje biz burada ülkemizin 15 ilinden 20 katılımcıya araziyi tanıma, hayatta kalma için gerekli eğitimleri veriyoruz. Katılımcılarda 20 kişilik gurubu dörde bölüyoruz ve beşer kişilik dört guruplar halinde bu kamp döneminde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu tabiki beş kişilik gurup içerisinde farklı farklı görevlere sahip öncelikle gurup içerisinde gurup lideri seçiliyor gurup liderinin yönlendirmesi ve talimatları doğrultusun da bizim verdiğimiz talimatları gün içerisinde uyguluyorlar." dedi.

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