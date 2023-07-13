Bilecik'te yüzünden yaralanmış bulunan sahipsiz kedi tedavi edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan sahipsiz kedi hayvan hastanesinde ameliyat edildi.

Camikebir Mahallesi'ndeki bir pansiyon önünde yüzünden yaralanmış kedi görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gönderilen Osmaneli Belediyesi ekipleri, yaralı kediyi yakalayarak Veteriner Müdürlüğüne bağlı Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Gözünün alt kısmında yırtık oluştuğu belirlenen sahipsiz hayvan ameliyat edildi.

Başhekim veteriner hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, kedinin ağır travma geçirdiğini belirterek "Hayvanı hemen ameliyata aldık. Yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından yırtık olan kısmına dikiş atıldı. Gözünün tam altında olması nedeniyle görme kaybı da yaşayabilirdi ama başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Merkezimizde bir müddet misafir edeceğiz. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortama tekrar bırakacağız." ifadesini kullandı.