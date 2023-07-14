Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bilecik'te çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 13:40
        Bilecik'te çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir parkta çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Pelitözü Gölpark'ta bulunan bir işletmenin önünde İ.Ç. ve S.Ö. aralarında husumet bulunan S.Y. ile K.Ç. karşılaşıp, tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç, yanındaki bıçakla S.Y'yi yaraladı. S.Ö. de çıkan arbedede kafasına aldığı darbeyle yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Tedavi sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bilecik´te midibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Bilecik´te midibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Bilecik´te sağanak; seralar su altında kaldı
        Bilecik´te sağanak; seralar su altında kaldı
        Bilecik´te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bilecik´te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bilecik´te 5 milyon liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama
        Bilecik´te 5 milyon liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama
        Ocak Partisi kuruldu, ilk ziyaret Bilecik'e yapıldı
        Ocak Partisi kuruldu, ilk ziyaret Bilecik'e yapıldı
        Bilecik'e 2 günde 23,3 kilogram yağış düştü; evleri su bastı
        Bilecik'e 2 günde 23,3 kilogram yağış düştü; evleri su bastı