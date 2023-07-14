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        Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:07
        Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri İlçe Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarını ziyaret etti.

        İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Şahin ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Daha sonra Fatih Camisi'nde İlçe Müftülüğü personellerince mevlit okundu.

        - Pazaryeri

        Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

        Yüzbaşı Mahalle Cami'de şehitler için gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından dua edildi.

        Programa Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Mevlidin ardından Pazaryeri Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

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