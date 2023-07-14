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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden firmalara sürdürülebilirlik semineri verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:15
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden firmalara sürdürülebilirlik semineri verildi

        BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından Endüstriyel Sürdürülebilirlik Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı kapsamında farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalara sürdürülebilirlik semineri gerçekleştirildi.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, sanayi sektörünün sürdürülebilirlik çalışmalarını yakından takip etmek ve öğrencilerin sektörde başarılı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen online seminerlerde "Sürdürülebilirlik nedir?", "Sürdürülebilir kalkınma amaçları nelerdir?", "Sürdürülebilirlik çalışmalarına neden önem vermeliyiz?" ve "Sürdürülebilirlik şirketler için ne ifade ediyor?" gibi konuların değerlendirildiği kaydedildi.

        Seminerlerin, endüstride sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinme, profesyonel ağ oluşturma, teknik konuşmaların gerçekleştirilmesi amaçlanırken; endüstrilerin sürdürülebilirlik turları aracılığıyla hem üniversite öğrencilerinin hem de diğer üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik alanındaki ilgilendikleri konuları takip etmeleri amaçlandığı belirtilen açıklamada, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten firmaların uzmanları ile gerçekleşen seminerler sonrasında, firmaların sürdürülebilirlik alanlarındaki ihtiyaçları program kapsamında takip edilerek talep eden firmalara destek sağlanacağı ifade edildi.

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