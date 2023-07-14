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        Bilecik'te şehitler için mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:52
        Bilecik'te şehitler için mevlit okutuldu

        BİLECK (AA) - Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesindeki Orhangazi Camisindeki mevlit programına, Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        İl Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Kızılkaya, vatanı canları pahasına koruyan şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi.

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