BŞEÜ'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Vali Kemal Kızılkaya, BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'un katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Sergiyi gezen Kızılkaya ve beraberindekiler daha sonra Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı'nda görevli Öğretim Görevlisi Sinem Tüfekçi'nin "Geçmişten günümüze darbeler bağlamında 15 Temmuz" konulu konferansına katıldı.