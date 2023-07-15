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        Bilecik'te şehitler için anma programı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:50
        Bilecik'te şehitler için anma programı düzenlendi

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi.

        Bilecik Şehitliği'nde başlayan törende Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        Saygı duruşu, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü Ali Erhun'un dua ettirmesiyle devam eden törende Kızılkaya, şehitlik defterini imzaladı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tüm camilerde mevlit okutularak, dua edildi.

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