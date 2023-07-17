BŞEÜ'den iş dünyasına Ar-Ge ve patent desteği

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO), sanayi-üniversite işbirliğinde Ar-Ge ve patent desteği ile inovasyon çalışmalarının eşzamanlı yürütüldüğü bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, TTO Koordinatörlüğünce, üniversite-sanayi iş birliği ve firmaların üniversite ile olan etkileşimden fayda görmelerini sağlamak için ziyaretler kapsamında firmaların süreç ve ürün açısından ihtiyaç analizleri yapılarak, öğretim üyelerine yönlendirildiği kaydedildi.

Alınan geri dönüşlerle akademisyen-firma eşleştirmelerinin yapılarak firmaların problemlerine üniversitenin çözüm bulduğu belirtilen açıklamada, ''Çözüm süreçlerinin devamında çalışmalar Ar-Ge projelerine dönüşmektedir. Bu bağlamda TTO Koordinatörlüğünün yürüttüğü Ar-Ge proje sayısı önceki yıllara göre büyük bir oranda artarak 14’e çıkmış bulunmaktadır. Ar-Ge projelerine ek olarak sanayi kuruluşlarına patent araştırma raporu, patent ihlal analizi ve patent eğitimleri de düzenlemektedir. Bunun yanı sıra teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesine olanak sağlayarak girişimci adaylarına danışmanlık desteği verilmektedir.'' denildi.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, koordinatörlüğün son 3 yılda ciddi bir ivme yakaladığını belirterek, ''TTO Koordinatörlüğü pandemi dönemine denk gelmesine rağmen 2020-2022 yılları arasında toplam 56 firma görüşmesi gerçekleştirmiştir. İlimizdeki ve bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına Ar-Ge ve patent desteği sağlamak, firmalarımıza katma değer oluşturmak adına büyük bir çaba sarf eden koordinatörlüğümüz 2020 yılı öncesi 6 olan firma etkinlik sayısını da 34’e çıkarmış durumdadır.'' ifadeleri kullanıldı.

TTO Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar, ilk olarak 2019 yılında yapılan patent başvurusunun son yıllarda arttığını vurgulayarak, ''Patent portföyümüz, çeşitli sektörlerde uygulama potansiyeli olan bir dizi yenilikçi fikir ve teknolojiyi içermektedir. Bu portföyde yer alan patentler, tıp, mühendislik, biyoteknoloji, bilgi teknolojileri gibi daha birçok alanda önemli ilerlemeleri temsil etmektedir. Üniversitemizin patent portföyü, akademik mükemmeliyetin yanı sıra gerçek dünya sorunlarına pratik çözümler sunan projeleri yansıtmaktadır. Özellikle Tıp ve Diş hekimliği fakültelerimizin açılmış olmasıyla birlikte koordinatörlüğümüzün çalışma alanı genişleyerek, bu alanda da patent başvuru talepleri gelmeye başladı. Bunun sonucu olarak üniversitemizin başvuru sahibi olduğu patent başvuru sayıları artarak 2023 yılı temmuz ayı itibariyle 18’e ulaşmıştır.'' değerlendirmesinde bulundu.