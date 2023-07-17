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        Bilecik'te saman yüklü kamyon alev aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:13
        Bilecik'te saman yüklü kamyon alev aldı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Gülümbe istikametinden Yenişehir istikamatine seyir halindeki İrfan K. yönetimindeki 16 U 9784 plakalı kamyon Yeni Hastane kavşağında kamyonun üzerinde bulunan bulunan saman balyaları alev aldı. Henüz belirlenmeyen nedenden dolayı çıkan alevler kısa sürede büyüdü.

        Durumu fark eden kamyon sürücüsü yolda durarak alevlere müdahalede bulundu. Sürücü ve çevredeki vatandaşların çabaları yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

        Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerin çalışmaları sonucunda kamyon kasasında yanan samanlar söndürüldü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi.

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