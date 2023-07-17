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        Bilecik'te motosiklet kazası, 1 yaralı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:15
        Bilecik'te motosiklet kazası, 1 yaralı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında seyir halindeki Serkan A. yönetimindeki 34 GRT 513 plakalı motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

        Meydana gelen kazada devrilen motosiklette sürücü yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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