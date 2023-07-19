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        Bilecik'te düğün alışverişi dönüşü kaza yapan otomobildeki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 19:24
        Bilecik'te düğün alışverişi dönüşü kaza yapan otomobildeki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, düğün alışverişi sonrası otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

        Bozüyük-Bilecik kara yolunda seyreden Necati T. yönetimindeki 26 AGG 184 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtan fırlayan 5 yaşındaki Bedri T. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

        Sağlık durumları iyi olan diğer yaralılar ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçta bulunan ailenin bu hafta sonu düğünlerinin olacağı, alışveriş ve davetiye dağıttıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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