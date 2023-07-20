Bilecik'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te silahla kavgada 1 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Merkez Aşağıköy'de Y.B. ile F.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphe F.K, yanında bulunan silahla Y.B'yi yaraladı.
İhbar üzerine asayiş ekipleri, olay yerinden kaçan F.K'yi silahla birlikte bölgede yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakaladı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan ve tedavisi tamamlanan Y.B. ile zanlı F.K, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.