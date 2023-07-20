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        Bilecik'te traktör altında kalan kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 21:32
        Bilecik'te traktör altında kalan kişi öldü

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hasan Özmen'in kullandığı 11 TE 283 plakalı traktör, köy içerisinde seyir halindeyken tekerleğin boşluğa düşmesi neticesinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri traktör altında kalan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özmen'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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