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        Bilecik'te freni arızalanan kamyon 3 araç ile apartmana çarptı, 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:23
        Bilecik'te freni arızalanan kamyon 3 araç ile apartmana çarptı, 3 kişi yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te freni arızalanan kamyonun 3 araç ile apartmana çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Tugay Arabacı yönetimindeki 11 AAJ 883 plakalı çimento yüklü kamyonun freni Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeyken arızalandı. Kontrolden çıkan aracın hızlanması üzerine Arabacı, kamyondan atladı.

        Kamyon önce seyir halindeki Ümit Aslan'ın kullandığı 11 AU 257 plakalı otomobile, daha sonra da iki araç ile 5 katlı apartmanın duvarına çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle araçların yanı sıra apartmanın altındaki boş iş yeri ile bir daire zarar gördü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada kamyon sürücüsü Tugay Arabacı, otomobilin sürücüsü Ümit Aslan ve beraberindeki eşi Zekiye Aslan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyon ve araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, Vali Kemal Kızılkaya ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur da kazanın meydana geldiği bölgede incelemede bulundu.

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