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        Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:23
        Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Serhat Akbaş'a ait at çiftliğinde tadilat esnasında demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımlar saman balyalarının tutuşmasına neden oldu.

        Kısa sürede büyüyen yangın, çiftlik evi ve atların bulunduğu ahırlara da sıçradı.

        Çiftlik çalışanları, atları dışarı çıkararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 5 bin balya saman küle döndü, çiftlik evi ve at ahırları kullanılamaz hale geldi.

        Bu arada, dumandan etkilenen bir işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de olay yerine gelerek çiftlik sahibi Serhat Akbaş'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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