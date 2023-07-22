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        Bilecik'te orman yangınlarına dikkati çekmek için 50 poşet çöp toplandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:06
        Bilecik'te orman yangınlarına dikkati çekmek için 50 poşet çöp toplandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik Kent Konseyi öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, yangına neden olabilecek atıkların toplanması amacıyla çevre temizliği yaptı.

        Bilecik Belediyesi destekleriyle Kent Konseyi, Tema Vakfı, Baştacı Kadınlar Derneği, Bisikletliler Derneği ile Kamp ve Karavan Derneği olmak üzere 10 sivil toplum kuruluşları, Atatürk Şehir Ormanı'nda bulunan ve yangın çıkarma riski taşıyan atıkları temizleme çalışması gerçekleştirdi. 53 hektarlık alana sahip ormanda üyeler, ormanlık ve mesire alanlarında yangın riskini arttıran kırık cam parçalarını da topladı.

        Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, AA muhabirine, son günlerde ülkenin birçok il ve ilçede meydana gelen orman yangınlarına karşı önlem amaçlı orman ve mesire alanlarında temizlik yaptıklarını söyledi.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gitmesinden dolayı orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla 10 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiğini aktaran Özgen, şöyle konuştu:

        "Ormanlık ve mesire alanlarında yangın riskini arttıran kırık cam, şişe kapakları, plastik ve kurumuş kağıtları topladık. Özellikle son dönemlerde artan orman yangınlarından sonra vatandaşlarımızın daha duyarlı olması için farkındalık oluşturmak istedik. Burada elde ettiğimiz atıkları geri dönüşüme kazandırıp, eğitim döneminde ihtiyacı olan öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, atıklarını lütfen poşete koysunlar, Çıkacak yangınlara ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı da bulunacaklardır."

        TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan da özellikle ormanlık alanlarda çok fazla çöp birikiminin olduğunu dile getirerek, bu çöplerin hem ekosistemin bozulmasına hem de orman yangınlarına sebep olduğunu vurguladı.

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