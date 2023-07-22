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        Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, öğrencilerin izci kampını ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:51
        Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, öğrencilerin izci kampını ziyaret etti

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Ekoturizm ve Eğitim Kampı Merkezi'nde kamp faaliyetini sürdüren Eskişehir Anadolu Lisesi izci kampını Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, ziyaret etti.

        Küçükelmalı köyündeki bulunan merkezdeki öğrencileri ziyaret eden Tekin, izci liderleri ve öğrencilerle sohbet etti.

        Eskişehir İzcilik İl Temsilcisi Yasemin Atmaca, yaptığı açıklamada, kamp programı süresince izciler kamp eğitimi, izcilik eğitimi, doğa gezileri, kamp ateşi faaliyeti etkinliklerinde bulunduklarını belirterek, 27 Temmuz'a kadar sürecek kampta izci liderleri ile birlikte 80 kişi olduklarını anlattı.

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