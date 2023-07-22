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        Bilecik'te saksağan yavrusunun kırılan bacağı cerrahi operasyonla tedavi edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:41
        Bilecik'te saksağan yavrusunun kırılan bacağı cerrahi operasyonla tedavi edildi

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yuvadan düşme sonucu bacağı kırılan saksağan yavrusu Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki cerrahi operasyonla tedavi edildi.

        Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Elif Üstün, yuvasından düşen saksağan yavrusunu sahiplendi. Üstün, ayağının aksadığını fark ettiği saksağanı Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Röntgeninde bacağının kırık olduğu belirlenen kuşa cerrahi operasyonla platin pin takıldı.

        Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, saksağan yavrusunu bir saat süren ortopedik ameliyata aldıklarını söyledi. Tetik, kuşun bacağındaki kırığı pin ve atel uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini aktardı.

        Bir süre misafir ettikleri kuşu sahibine teslim ettiklerini belirten Tetik, "Sokak hayvanlarının yanı sıra donanımlı hastane imkanlarımızla zor durumdaki evcil hayvanlara da müdahale edebiliyoruz." dedi.

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