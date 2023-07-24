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        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:24
        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Camikebir Mahallesi Azapdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, arazöz, dozer, itfaiye ve 25 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 1 hektar alanının zarar gördüğü bildirildi.

        Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Jandarma Komutan Vekili Hüseyin Özen, bölgeye gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

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