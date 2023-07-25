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        Bilecik'te 65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 00:21
        Bilecik'te 65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.

        Şikayet üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

        Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.

        İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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