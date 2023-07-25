Bilecik Müftülüğünden "Yazımda Kardeşlik Var" projesi

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığınca ''Yazımda Kardeşlik Var'' projesi kapsamında kız öğrencilere yönelik Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kampı düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Erhun, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda 50 öğrencinin katıldığı kampı ziyaretinde, kentte ilk defa "Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kampı" projesinin uygulandığını ve başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere ayet ve hadisleri anlama, güncel fıkhi meseleler, peygamberler hayatı, İslam ahlakı eğitimleri ile akıl zeka oyunları, gezi ve sportif alanlarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yaz okulunun, zihin ve ahlak kirliliğinden arınmış, toplumuyla, inancı örf ve adetleriyle, en önemlisi kendisiyle barışık bir neslin yetişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Erhun, "Çocuklar, burada bir ömür boyu kullanacakları temel bilgileri en güzel şekilde öğrenecekler. Öğretmenlerimiz, abdest almayı, namaz kılmayı ve dinimizin diğer güzel ibadetlerini, ahlakını öğretecek. Burada öğrendikleri bilgiler hayatlarına ışık tutacak." dedi.

Proje sorumlusu İl Vaizi Kudret Koçyiğit ise çocukların her alanda gelişimine destek olacaklarını belirterek, öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmeleri, bilgi, ahlak, erdem, estetik, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla kamp düzenlediklerini ifade etti.