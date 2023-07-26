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        Bilecik'te yangın çıkan evde mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:02
        Bilecik'te yangın çıkan evde mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Melda Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olayda, yapının ikinci katındaki bir bebek ve annesi ile bir başka kadın duman nedeniyle dışarı çıkamayıp mahsur kaldı.

        Vatandaşların ihbarıyla söz konusu adrese 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi, merdiven aracı yardımıyla kurtardı.

        Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın binanın birinci katındaki dairede hasara neden oldu.

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