Bayırköy Belediyesinden 2 bin kişilik aşure ikramı

BİLECİK (AA) - Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde, muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, aşure ikramı etkinliğinde yaptığı açıklamada, aşurenin geleneklerde önemli bir yerinin olduğunu hatırlattı.

Yaman, “Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kaynaşma, kardeşlik ve muhabbet aylarımızdan olan mübarek muharrem ayında tüm halkımıza ve pazarcı esnafımıza öğle namazı çıkışında, kültürümüzün önemli yapı taşlarından birini oluşturan aşure ikramımızı gerçekleştirdik. Allah’ım kabul etsin inşallah. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz etkinliklerimizi halkımızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dağıtılan aşuremizin hayırlara vesile olmasını dilerken, tüm İslam aleminin mübarek muharrem ayını kutluyorum." ifadesini kullandı.