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        Bilecik'te hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:05
        Bilecik'te hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te etkili olan sıcak hava, insanları ve sahipsiz hayvanları bunalttı.

        Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı, termometrelerin bazen 44 dereceyi gösterdiği kentin dinlenme alanlarından Pelitözü Göleti Gölpark Mesire Alanı'nda sakinlik hakim oldu.

        Bilecik ve çevre illerden gelenlerle hafta içi ve hafta sonlarında dolan, piknik ve yürüyüş için tercih edilen Gölpark'ta oyun parkları ve oturma alanları boş kaldı.

        Gölpark'a gelen ziyaretçiler, gölgelik alanları tercih etti.

        Sahipsiz hayvanlar da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Köpeklerin bazıları ağaçların altına girerken, bazıları da piknik oturaklarının altına sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı.

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