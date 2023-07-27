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        Bilecik'te otomobilin çarptığı işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:11
        Bilecik'te otomobilin çarptığı işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Muhsin İpek idaresindeki 42 BDF 40 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Demirköy köyü mevkisi yakınında aynı yöne giden Mehmet Samet Akgün'ün kullandığı 11 DT 099 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        İşçilerin bulunduğu minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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