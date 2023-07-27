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        TÖMER öğrencileri topraktan çömlek yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:44
        TÖMER öğrencileri topraktan çömlek yaptı

        BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER), eğitim gören öğrenciler, çömlek atölyesinde topraktan vazo yaptı.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, yabancı uyruklu öğrencilerin kültürü ve yaşadıkları şehri öğrenmeleri amacıyla tarik ve kültür gezisi düzenlendiği kaydedildi.

        Söğüt ilçesinde Kuyulu Mescid, Çelebi Sultan Mehmet ve Hamidiye Camisi, Kaymakam Çeşmesi ile Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret eden öğrenciler, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, çömlekçilik atölyelerini gezdi. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı' sanatçısı Salim Yaşar'dan çömlek yapımı hakkında bilgi alarak, topraktan vazo yaptılar.

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