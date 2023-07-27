BŞEÜ Tıp Fakültesi'nde DMD hastalığının tedavisine yönelik araştırmalar devam ediyor

BİLECİK (AA) - Kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına genetik temelli tedavi geliştirmek amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, DMD hastalığının, çocuklarda 3 ila 5 yaşlarında oturma ve hareket etme kabiliyetinde görülen kısıtlılıkla ortaya çıkan ve ilerleyen yaşlarda kas yıkımı ile zayıflığına neden olan bir rahatsızlık olduğu belirtildi.

Açıklamada, düşen musküler distrofisi, kas zayıflığı veya kas erimesi olarak da bilinen DMD hastalığı üzerine çalışan Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Taghizade'nin, yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalarında olumlu sonuçlar alınmaya başlandığı aktarıldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteği ile gerçekleşen çalışmalarda ilk olumlu bulguların alındığını kaydeden Taghizade, "Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji branşı olarak, 2 yıl önce DMD hastalığına tedavi geliştirmek için TÜSEB’den aldığımız destek ile çalışmalarımızı çok merkezi olarak genişlettik. Ekibimizle tedavi için farklı varyantlar tasarladık ve üretimini projemiz çerçevesinde yaptık. Denemeler için farklı deney protokolü bulunsa da Dmx türü fare deneyleri yaygın olarak yapılmaktadır. Fakat bu farelerin hastaların durumunu tam yansıtmadığı kanaatindeyiz." bilgisini paylaştı.

Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadullah Erol ve yönetim kurulu ile yapılan görüşmeler sonucu üye aileler ile işbirliği planı oluşturulduğunu duyuran Taghizade, "52. Exon eksikliği bulunan 4 ailemizi üniversitemizde ağırladık ve bağışladıkları hücreleri hücre araştırma merkezimizde uzman ekibimizle ekimini gerçekleştirdik. Hücrelerin büyümesi ve çoğalmaları ile birlikte geliştirdiğimiz 5 farklı genetik tedavimizi deneme şansını yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Taghizade, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e DMD hastalığı için tedavi yöntemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ailelerle bu hastalığın üstesinden gelmek için koordineli çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Taghizade, "Ekibimizle farklı tedavi süreçlerini deneyeceğiz ve bu hücrelerde distrofin üretilmesini sağlayacağız. Umutlarımızın yeşermesi için ekibimiz ile beraber sıkı şekilde çalışıyoruz ve çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Beydemir de araştırmanın önemine değinerek, "Şu anda tedavisi tam olarak mümkün olmayan önemli bir hastalığın tedavisiyle alakalı araştırmalardan olumlu sonuçlar alınıyor. İnşallah en güzel şekilde sonuçlanır." açıklamasını yaptı.