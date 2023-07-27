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        Bilecik'te şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 19:10
        Bilecik'te şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Hüseyin Oğuz İçen (27) yönetimindeki 07 BFJ 671 plakalı minibüs, İnönü-Bozüyük kara yolunun Akpınar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 6 Ukrayna vatandaşı yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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