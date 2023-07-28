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        Osmaneli Belediyesi 5 bin kişilik aşure dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:25
        Osmaneli Belediyesi 5 bin kişilik aşure dağıttı

        BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi.

        Osmaneli Belediyesinin bahçesindeki etkinlikte konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, muharrem ayının dayanışma, paylaşma ayı olduğunu söyledi.

        Ünal, "Halkımızın, vatandaşımızın, yurttaşımızın dostça kardeşçe yaşamalarını, ekmeğini paylaşabilmesini istiyoruz. O yüzden geleneğimiz gereği aşure dağıtımını gerçekleştirdik. Hem de cuma günü güzel bir havada vatandaşlarımızla birlikte olduk. Allah kabul etsin inşallah." dedi.

        Belediye Başkanı Münür Şahin de aşurenin barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

        Muharrem ayının kutsiyetine değinen Şahin, "Vatandaşlarımızla kucaklaştığımız ve bir arada olduğumuz, önemi ve anlamı büyük bir gün. Bu paylaşımı hep birlikte yaşamaktan mutlu olduk." diye konuştu.

        Bilecik Müftüsü Ali Erhun’un dua etmesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

        Osmaneli Belediyesinin düzenlediği aşure dağıtımına, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri, kurum amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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