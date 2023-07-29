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        Bilecik'te üst geçidin ayağına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:52
        Bilecik'te üst geçidin ayağına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik’te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        İstasyon Mahallesi'nden kent merkezi yönüne seyreden Ahmet G. yönetimindeki 11 AAH 002 plakalı araç, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpıp devrildi.

        Sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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