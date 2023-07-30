Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:28
        Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Merkez Abbaslık mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, kısa sürede otluk alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

        Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve itfaiye ile müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

        Soğutma çalışmaları sürerken yangında yaklaşık 10 dönüm makilik ve otluk alan zarar gördü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te üst geçidin ayağına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te üst geçidin ayağına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te kuyuya düşen 2 kişiden birinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli serbest bırakıldı
        Bilecik'te kuyuya düşen 2 kişiden birinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli serbest bırakıldı
        Osmaneli Belediyesi 5 bin kişilik aşure dağıttı
        Osmaneli Belediyesi 5 bin kişilik aşure dağıttı
        Siyanür tespit edilen kuyuya define aramak için girmişler
        Siyanür tespit edilen kuyuya define aramak için girmişler
        Bilecik'te şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Bilecik'te şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar söndürüldü
        Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar söndürüldü