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        Osmaneli'nin karateci kızları İstanbul'daki turnuvadan 3'üncülük kupasıyla döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:27
        Osmaneli'nin karateci kızları İstanbul'daki turnuvadan 3'üncülük kupasıyla döndü

        BİLECİK (AA) - İstanbul'da 3 gün süren Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda Bilecik'i temsil eden 1308 Osmaneli Belediyespor'un kız takımı 3'üncü oldu.

        Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde 28-30 Temmuz'da gerçekleştirilen turnuvada Bilecik temsilcisinde sporcular Gülce Beyza Göybulak, Aybike Kıyıcı, Hüma Zeynep Kaya ve İkbal Nisa Bozkurt yer aldı.

        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, kategorilerinde 3'üncü olan sporcuları kutladı.

        Bu sporcuların katıldıkları her turnuvadan başarıyla döndüğünü belirten Ünal, şunları kaydetti:

        "Sporcularımızın üstün başarısı beni ve ilçemizi gururlandırıyor. İlçemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum. Sporcularımızın başarılı olmasında en büyük katkısı olan başta Belediye Başkanımız Münür Şahin'i, takımın antrenörleri Murat Salih ve Tuba Kurnaz çiftini, sporcu kızlarımızı ve ailelerini şahsım ve kurumum adına tebrik ediyorum. Hangi branşta olursa olsun sporcularımızın her zaman yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz."

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