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        Bilecik'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:19
        Bilecik'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.Y. (25) idaresindeki 06 CIG 204 plakalı kamyonet, Yeşilkent Mahallesi Çevre Yolu üst geçidinde A.G. (39) yönetimindeki 11 M 5004 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        Devrilen minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücüler yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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