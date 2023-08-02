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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 08:59
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Murat Ç. yönetimindeki 26 GJ 096 plakalı otomobil, sürücüsünün İl Özel İdaresi Kavşağı'ndan Sanayi Rampası istikametine U dönüşü yaptığı sırada Emir C.B'nin kullandığı 11 ABP 126 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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