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        GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:23
        GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir kadının darbedilerek parmaklarının kesilmesine ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokağı'ndaki bir evde yabancı uyruklu Feride Rasulova'nın (30) darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Darbedildiği ve el parmaklarından 4'ünün kesildiği belirlenen kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Rasulova'nın tedavisi sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğul oldukları belirtilen yabancı uyruklu şüpheliler Wahid N. (49) ve Naimi N'yi (30) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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