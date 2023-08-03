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        Bilecik'te üretilen "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:22
        Bilecik'te üretilen "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadı başladı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin üreticileri hasada başladı.

        İlçede yaklaşık 1750 dekar alanda üretimi yapılan fasulye çeşidi, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığı gibi özellikleriyle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'nın yanı sıra birçok ilden rağbet görüyor.

        Üreticileri ziyaret ederek hasada yardım eden ve dondurma ikramında bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, Pazarcık boncuğunun içine et konulmadan tüketilebilecek lezzette bir çeşit olduğunu söyledi.

        Bu ürünün tescilli olduğunu belirten Tekin, "Pazaryeri ilçesinin önemli geçim kaynaklarından biri. İnşallah bu sezon çiftçilerimiz için bol ve bereketli olur." dedi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert de bakım iyi olursa dekar başına 900 kilogram ürün alınabildiğini dile getirdi.

        Bu yıl 1575 ton rekolte beklediklerini aktaran Sert, "Nisan-mayıs aylarının çok yağışlı olması sebebiyle ekimler geç kaldı. Erken ekenlerde ise yağışlar nedeniyle kök çürüklüğü ve mantar hastalıkları oluştu. Bu aylarda ise ani sıcaklık yükselmesine bağlı ürünün çiçeklerinde dökülme meydana geleceğinden beklenen toplam üründe düşüş olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Üreticilerden Vildan Kurt, 3 dekar araziye ekim yaptığını, ilk ürünlerini tüccara kilogramı 45-50 liradan teslim ettikleri ifade etti.

        Toptancı Tuncay Çakır ise Pazaryeri merkez ve köylerinde fasulye alımlarına başladıklarını belirterek, "Fiyatlardan çiftçimiz memnun, biz memnunuz, İstanbul alıcıları memnun. Halkımıza hayırlı bereketli olsun." diye konuştu.

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