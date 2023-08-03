Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bozüyük'te 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:25
        Bozüyük'te 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğünce 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

        Yaban hayvanlarının korunması, hayvan popülasyonlarının artırılması ve ekolojik yaşamın dengesinin korunması amacıyla Valilik himayesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kınalı keklikler doğaya salındı.

        Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, bu kekliklerin Afyonkarahisar Keklik Üretim İstasyonundan getirildiğini belirterek, "2002 yılından bugüne 3 bin 25 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Doğal popülasyonu artırarak yaban hayatını korumak için doğaya saldığımız kınalı keklikler tıpkı destanlarda, türkülerde, kültürel motiflerde olduğu gibi ilimizin dağlarında gezecek." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te üretilen "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadı başladı
        Bilecik'te üretilen "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadı başladı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli...
        Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te "Medetli kavunu"nun hasadı başladı
        Bilecik'te "Medetli kavunu"nun hasadı başladı