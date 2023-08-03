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        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:04
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Muhammet Y'nin kullandığı 16 AKG 560 plaka otomobil, Akasyaaltı mevkisinde kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.

        Kazada, istinat duvarına ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Y. ile aaraçta bulunan Saim Y. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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