Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bilecik'te bir kişinin takılarını alan telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:02
        Bilecik'te bir kişinin takılarını alan telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaparak bir kişinin takılarını aldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Başköy köyünde yaşayan M.S, kendisini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyen kişiye 210 bin lira değerindeki ziynet eşyasını verdi.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.S'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kimliği belirlenen şüpheli H.K'nin Eskişehir'de olduğunu tespit edildi. Bu kişi, düzenlenen operasyonda çalıntı ziynet eşyasıyla yakalandı.

        Gözaltına alınarak Bilecik'e getirilen H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

        Ele geçirilen ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bozüyük'te 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Bozüyük'te 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Bilecik'te üretilen "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadı başladı
        Bilecik'te üretilen "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadı başladı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli...
        Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı