Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Fıranlar köyü yakınında İsmet Türken'e ait arpa tarlasında akşam saatlerinde elektrik direğine konan kuşun akıma kapılması sonucu yanarak yeni biçilmiş arpa demetlerinin üzerine düşmesiyle yangın başladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Pazaryeri Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, çevre tarlalara sıçramadan yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.
Yangında 5 dekar alanda bulunan saman demetlerinin yandığı belirlendi.